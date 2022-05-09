BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sihirbaz Rachid Ghezzal yine sahnede! "Sezonun maçını oynadı"
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe sahneye çıktı. Dev derbide kazanan çıkmazken siyah beyazlı ekibin tek golünü atan Rachid Ghezzal adından söz ettirmeye devam etti. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan Cezayirli oyuncuyu övdü. Alpaslan, "Bazı pozisyonlarda rakibi bıraktı sarı kartından dolayı ama Ghezzal bu sezon en iyi maçını oynadı. Çok rahattı. Her bölgede vardı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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