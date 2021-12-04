BEŞİKTAŞ HABERLERİ: "Sergen Yalçın'ın bırakıp gitmesi en doğrusu olur!"

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Son Sayfa programında Kasımpaşa - Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Benim şahsi fikrim Sergen hocanın bırakması. Süreç hocayı yıpratacak. Bırakıp gitmesi en doğrusu olur. Birkaç sene sonra yine geri gelebilecek bir kapısı var" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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