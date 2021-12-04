BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da övgüleri alan tek isim! "Ne Alex ne de Salih..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 1-1'lik skorla berabere kaldı. Yıldız isimlerin yine bekleneni veremeyen Kara Kartal'da ön plana çıkan oyuncu Can Bozdoğan oldu. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu genç oyuncu hakkında konuştu. Şahinoğlu, "Haftalardır Can'ın ilk 11'de oynaması gerektiğni söylüyorum. Bu yaşta her şeyini ortaya koyarak oynuyor. Ne Alex Teixeira, ne de Salih Uçan, hiçbirisi Can'ın orta sahada kazandırdığı tempoyu kazandıramadı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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