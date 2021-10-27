Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'dan A Spor'a özel transfer açıklaması! "Kaan Ayhan..."

Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğini yaptığı Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kazancı, transferle ilgili olarak, "Kaan Ayhan ile ilgileniyoruz. Türk oyuncular, yeni kuraldan sonra çok önemli hale geldi. Sezon başında kulübü bırakmamıştı. Devre arasında olursa kapımız kendisine açık" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ABONE OL