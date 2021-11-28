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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor mu? "Hocayı tüketen şey..."

Süper Lig'de Beşiktaş evinde GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Maçtan sonra konuşan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile özel bir görüşme yapabileceğini söyledi. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, bu görüşme hakkında konuştu. Şahinoğlu, "Sergen hocayı dahil tüketen bir oyun ve sonuçlar var. Dün gece aldığımız bilgilere göre yönetimin Sergen hocayı göndereceğine dair kesin bir durum yok. İlk etapta Başkan Çebi, Sergen hoca ile devam etmek istiyor ama Sergen hoca devam edecek mi? Sergen Yalçın'ın vereceği karar önemli." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
28.11.2021
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