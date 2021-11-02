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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın hakkında şok sözler! "Kafasında bitirmiş"

A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Spor Ajansı programında Beşiktaş'a dair değerlendirmelerde bulundu. Özbostan, "Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'ni kafasında bitirmiş, Avrupa Ligi'ni de istemiyor. Net söylüyorum istemiyor. Benim Beşiktaş'tan, Şampiyonlar Ligi'nde çok beklentim vardı ama olmadı" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
02.11.2021
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