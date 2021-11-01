01 Kasım 2021, Pazartesi
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Beşiktaş'ın Sporting maçında 5 futbolcu kadroya alınmadı!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 4. maçında Sporting ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda 5 isim kadroya dahil edilmedi. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın Trabzonspor maçında oynaması bekleniyor. " ifadelerinde bulundu. (BJK spor haberleri)
01.11.2021
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