24 Kasım 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın Ajax maçından sonra konuştu! "Beşiktaş gibi oynamamız lazım"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş evinde Ajax'â 2-1 kaybetti ve Avrupa defterini kapattı. Teknik direktör Sergen Yalçın maçtan sonra basın toplantısına katıldı. Yalçın, "Beklentiye cevap veremiyoruz takım olarak. Normale dönmemiz gerek, tekrar kazanmaya alışmamız ve Beşiktaş gibi oynamamız gerekiyor. Umarım artık cumartesiden itibaren işler istediğimiz duruma döner." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
24.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Usta yorumcudan o isme övgü! "Beşiktaş'ın en büyük kazancı..."
- Feghouli'den derbi sözleri! "10 kere oynasak 9'unu kazanırdık"
- Pelkas Olympiakos maçı öncesi konuştu! "Ülkeme dönmek hoş"
- Feghouli'den Marsilya Maçı Öncesi Fenerbahçe Derbisi Açıklaması / A Spor
- Ajax maçı öncesi flaş sözler! "Beraberliğe oynayabilirler"
- Dikkat çeken Halil sözleri: Net bir santrfor değil
- Canlı yayında flaş tespit! "G.Saray'da oyun aklı yok"
- Pelkas Olympiakos maçı öncesi konuştu! "Ülkeme dönmek hoş"
- Pereira'dan Olympiakos maçı öncesi açıklamalar! "Birçok sistemi deniyoruz"
Daha Fazla Gör
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri