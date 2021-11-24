BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın Ajax maçından sonra konuştu! "Beşiktaş gibi oynamamız lazım"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş evinde Ajax'â 2-1 kaybetti ve Avrupa defterini kapattı. Teknik direktör Sergen Yalçın maçtan sonra basın toplantısına katıldı. Yalçın, "Beklentiye cevap veremiyoruz takım olarak. Normale dönmemiz gerek, tekrar kazanmaya alışmamız ve Beşiktaş gibi oynamamız gerekiyor. Umarım artık cumartesiden itibaren işler istediğimiz duruma döner." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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