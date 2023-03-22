BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Dele Alli sözleri! "Ulaşamadık"
Beşiktaş Teknik Direkötrü Şenol Güneş, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Tayyip Talha Fenerbahçe derbisine yetişir mi bilmiyoruz." diyen deneyimli çalıştırıcı, "İzin verdiğimiz Dele Alli de gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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