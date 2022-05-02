BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rosier'e sert sözler! "Fenerbahçe maçını unutmuş"
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yılın son derbisinde Kartal'ın yıldız isimlerinden Valentin Rosier, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart sebebiyle derbide cezalı duruma düştü. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Rosier'i eleştirdi. Çorlu, "Rosier, Fenerbahçe maçını unutmuş. 2-3 haftadır kart sınırında olan oyucu bu maçta sarı kart gördü. Gördüğü kart da çok amatörce." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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