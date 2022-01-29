BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'dan A Spor'a transfer sözleri! "Teklif gelirse..."
Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz A Spor'a konuştu. Muhabir Sercan Dikme'ye açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Teklif varsa ve bana gelen bir şey olursa kulüple birlikte değerlendiririz. Benim kesinlikle Avrupa'ya gitme hayalim var. Önder hocayla iletişimimiz çok iyi, eksiklerimi ve sahada yapmam gerekenleri söylüyor. Benim çok iyi yerlere gelmemi istiyor, ben de onun iyi yerlere gelmesini istiyorum. Şenol Güneş beni milli takıma çağırdığında çok mutlu oldum. Ben, tesiste yatarken milli takıma çağrıldığımı öğrendim. İlk ailemi aradım. Benim hayalimdi. Beşiktaş'ta oynamak, milli takıma gitmek hayallerimi gerçekleştirdim, şimdi Avrupa'ya gitmeyi hayal ediyorum." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:32
Rıdvan Yılmaz'dan A Spor'a transfer sözleri! "Teklif gelirse..." 29 Ocak 2022 | 12:00
03:52
Beşiktaş antrenmanında ilginç detay! Kondisyon çalışmasında... 29 Ocak 2022 | 12:00
01:12
Josef ne zaman sahalara dönecek? Canlı yayında açıkladı... 28 Ocak 2022 | 12:00
34:08
Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic A Spor'a konuştu! "1 senelik geldim ama..." 28 Ocak 2022 | 12:00
04:57
Beşiktaş'ta Antalya kampı devam ediyor! İşte kamptaki o detay 28 Ocak 2022 | 12:00
07:14
Kartal'da iç transfer harekatı! O isimlere yeni sözleşme 27 Ocak 2022 | 12:00
01:58
Çebi'den Mahmutyazıcıoğlu sözleri: Minnetle anacağız 27 Ocak 2022 | 12:00
01:26
G.Saray ile girilecek yarışta... Beşiktaş'ta Gomis gerçeği! 27 Ocak 2022 | 12:00