BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yapılan teklif
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz takımdan ayrılıyor. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Ersin veya Rıdvan'dan en az birinin satılması bekleniyor. Özellikle Torino ve Eintracht Frankfurt, Rıdvan'ı takip ediyorlar. Hatta teklif geldi gelecek durumunda. Geçtiğimiz 48 saat içerisinde iki kulüp Beşiktaş'a Rıdvan için ilgi mektubu gönderdiler. Rıdvan ayrılacak gibi duruyor. 4-5 milyon euro arasında bu iki takımdan birine çok yüksek ihtimalle satılacak. Ersin için 7-8 milyon euro isteniyor." dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi)
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