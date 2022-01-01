01 Ocak 2022, Cumartesi
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal'dan ters köşe! Herkes şaştı kaldı
Beşiktaş'ta geçen sezonun flaş ismi Rachid Ghezzal bu sezon beklentileri karşılayamadı. Geçen sezon şampiyonluk yolunda 17 asiste imza atan yıldız oyuncu bu sezon bu istatistiklerin çok altında kaldı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Ghezzal'daki düşüşün sebebini anlattı. Karaman, "Sorun Ghezzal'da değil. Çevresindeki oyuncular Ghezzal'ın performansını düşürdü. Bu sezon önce Ghezzal sakatlandı ve devamında çevresindeki oyuncular da sakatlandı. Bu konuda önlem de alınmadı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
01.01.2022
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