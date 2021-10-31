31 Ekim 2021, Pazar
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Batshuayi ve Rosier'den kötü haber!
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Michi Batshuayi ve maçı sakat şekilde bitiren Valentin Rosier, bir süre formalarından uzak kalacaklar. İki yıldız isim baldırda sorun yaşıyor. Batshuayi ve Rosier sahalardan en az 2 hafta uzak kalacaklar. A Spor muhabiri Sercan Dikme, sakatlıkları detaylı bir şekilde değerlendirdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
31.10.2021
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