10 Ocak 2022, Pazartesi
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaşlı gençlere övgü dolu sözler! "Üst düzey performans..."
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. Çok sayıda eksik oyuncusu bulunan Beşiktaş'ta gençler sahne aldı. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, genç oyuncuları değerlendirdi. Özkök, "Eksikleri konuşmaktan vazgeçmemiz lazım. Oyuncular arasında artık çok fark yok. Beşiktaş'ta bunu görüyoruz. Emirhan İlkhan'ın Pjanic, Atiba, Teixeira gibi oyuncular arasında üst düzey performans sergilemesi çok zor iddialarında bulunabilirler ama hiç öyle olmadı. Dün Beşiktaş bize 3'lü sistemin nasıl oynanacağını gösterdi. Fenerbahçe'de bu dizilişi uzun zamandır konuşuyoruz. Beşiktaş bu sistemi hiç çalışmadan teorik bilgilerle muazzam oynadı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
10.01.2022
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