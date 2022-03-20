BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'yi böyle eleştirdi! "Emirhan konusunda katılmıyorum"
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Kara Kartal son 3 maçında galibiyet yüzü göremedi. A Spor yorumcusu Ergin Aslan, teknik direktör Önder Karaveli'nin Emirhan İlkhan hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi. Aslan, "Emirhan konusunda hocaya katılmıyorum. Emirhan'ın yapamadıklarını Alex Teixeira mı yapıyor? Kim yapıyor?" dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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