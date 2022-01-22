BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'nin tercihlerine sert eleştiri! "Neden onunla başlıyorsun?
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Önder Karaveli'yi yaptığı tercihlerden dolayı eleştirdi. Kapsal, "3 Türk oyuncu oynatman gerekiyor. Sahada Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Necip Uysal var. Önder Karaveli neden Kenan Karaman ile başladı? Alex Teixeira'yı gol dışında sahada görmedim. Güven Yalçın ile Batshuayi'yi oynatman gerekirdi. Solda da ne kadar kötü olursa olsun Cyle Larin'i oynat. Çünkü bu maçta çok koşmayacaksın." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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