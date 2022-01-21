BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli gol sorununu çözüyor! İşte o değişiklik
Beşiktaş'ta gol sorunu devam ediyor. 22 maçta 34 gol atan siyah beyazlı ekip hücum bölgesindeki oyuncularından daha fazla verim almak istiyor. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Önder Karaveli'nin yapacağı değişikliğe değindi. Sarıdağ, "Batshuayi bir maçta 3-5 pozisyona giriyor. Aboubakar'ı yakaladı istatistik olarak ama daha fazla pozisyona girdiği için sorun çıkıyor ortada. Daha fazla atması lazım. Güven Yalçın ya da Alex Teixiera'yı sahaya sürüp çift forvet oynatabilir Önder hoca." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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