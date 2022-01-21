BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın transfer rotası şekilleniyor! 5 isim...
Beşiktaş'ta gözler gidecek ve gelecek oyunculara çevrildi. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ın transfer planlaması hakkında bilgi verdi. Sarıdağ, "Bir golcü transferi olabilir ama asıl gidecekler önemli. Adem Ljajic, Başakşehir ile görüşüyor. Fabrice N'Sakala da gidecek gibi gözüküyor ama Jeremain Lens ve Douglas için öyle bir ışık yok. Batshuayi'nin kalması gelecek maçlardaki performansına bağlı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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