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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş ile Larin nikah tazeleyecek mi?

Beşiktaş'ta Larin problemi devam ediyor. Yıllık 1.6 milyon Euro kazanan Kanadalı golcü, yönetimin yeni teklifini kabul etmiyor. Yönetimin teklifi 1.7 milyon Euro olduğu bilinirken, yıldız golcünün istediği rakam 2 milyon 250 bin Euro. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Sabah Sporu programında konu hakkında konuştu. Şahinoğlu, "Beşiktaş yeni teklifte 100 bin Euro arttırdı. Larin tarafı kabul etmiyor 2 milyon 250 bin Euro istiyor. İlk 11'de oynayan bazı arkadaşları ile aynı seviyeye gelmek istiyor. Burada hata ilk yapılan sözleşmede. Çünkü Larin bu paranın hakkını veriyor. Beşiktaş yönetiminin teklif arttırması gerekiyor. Larin gibi bir oyuncuyu bedavaya bırakmamak gerekir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
18.11.2021
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