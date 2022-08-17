BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kerem Atakan Kesgin Kartal olmaya yakın! İşte şartlar
Transfer harekatını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya iki takviye yapmak istiyor. Everton'dan Dele Alli'yi kadrosuna katmaya yaklaşan siyah-beyazlı ekip, yerli rotasyonu için Kerem Atakan Kesgin'i düşünüyor. Beşiktaş, Sivasspor ile anlaşmaya yakın. A Spor muhabiri Sercan Dikme, detayları aktardı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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