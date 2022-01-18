BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da sakatlıkları bulunan Emirhan İlkhan, Atiba Hutchinson ve Welinton'un son durumu belli oldu!
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'taki sakat oyuncuların son durumu paylaştı. Dikme, "Emirhan İlkhan, Atiba Hutchinson ve Welinton kadrodan çıkarılmıştı. Welinton'un adelesinde kanama var Yeni Malatyaspor maçında oynayacak veya oynamayacak demek için erken. Ancak Atiba ve Emirhan'daki problemler cuma günü Yeni Malatyaspor maçında oynamasına engel değil" ifadelerini kullandı.
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