04 Aralık 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - N'Koudou yine sakatlandı! İşte Fransız yıldızın son durumu
Beşiktaş'ta sakatlıklar sürüyor. Sezon başından beri sakatlık problemleri ile uğraşan siyah beyazlı ekip, 2 puan kaybettiği Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında N'Koudou'yu da kaybetti. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Fransız yıldızın son durumunu aktardı. Şahinoğlu, "N'Koudou önce sağ ayağına darbe aldı sonra ayağını burktu. Soyunma odasında çektiği acı ve psikolojik yıpranmadan dolayı ağladığını biliyoruz. Psikolojik sıkıntısının sebebi ise sürekli sakatlanması. Çekilecek MR'dan sonra durumu netleşecek ancak bir süre sahalardan uzak kalacak gibi gözüküyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
04.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Beşiktaş Paşa'da puan kaybetti! Sorumluları açıkladı
- "Bırakıp gitmesi en doğrusu olur!"
- Barcelona'dan Sertaç Şanlı paylaşımı!
- Yalçın'a şok ifadeler! "Beşiktaş'ın çocuğu olmasaydı..."
- Toroğlu'dan flaş sözler! "Çaresiz gözüküyor"
- Ogün Şahinoğlu, Nkoudou'nun Son Durumunu Açıkladı / A Spor / Sabah Sporu / 04.12.2021
- Toroğlu yorumladı! Halil'in golünden önce faul var mı?
- Yalçın maç sonu konuştu! "Yakaladığın zaman atacaksın"
- Toroğlu'dan o isme övgü dolu sözler! "Yalçın bu çocuğun üzerinde durmalı"
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi