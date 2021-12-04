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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - N'Koudou yine sakatlandı! İşte Fransız yıldızın son durumu

Beşiktaş'ta sakatlıklar sürüyor. Sezon başından beri sakatlık problemleri ile uğraşan siyah beyazlı ekip, 2 puan kaybettiği Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında N'Koudou'yu da kaybetti. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Fransız yıldızın son durumunu aktardı. Şahinoğlu, "N'Koudou önce sağ ayağına darbe aldı sonra ayağını burktu. Soyunma odasında çektiği acı ve psikolojik yıpranmadan dolayı ağladığını biliyoruz. Psikolojik sıkıntısının sebebi ise sürekli sakatlanması. Çekilecek MR'dan sonra durumu netleşecek ancak bir süre sahalardan uzak kalacak gibi gözüküyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
04.12.2021
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