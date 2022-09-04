BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal Ankaragücü maçı için bu şehre gitti!
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlılar Ankara'ya gitti. Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)
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