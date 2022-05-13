BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Rıdvan Yılmaz'ın transfer hikayesi! "Vida ve Pjanic'e soruldu"
Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a teklifler gelmeye devam ediyor. Almanya ve İtalya'dan gelen teklifleri A Spor yorumcusu Haldun Domaç değerlendirdi. Domaç, "Eintracht Frankfurt ve Torino'dan Rıdvan Yılmaz için teklifler var. Beşiktaş'a yapılan teklif 3.5 milyon euro. Beşiktaş ise 5 milyondan aşağı vermeyiz diyor. Torino Teknik Direktörü Ivan Juric, Rıdvan'ı Vida ve Pjanic'e soruyor. Olumlu geri dönüş alıyor. 5 milyon euroya kadar çıktılar ve orada kaldı teklif." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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