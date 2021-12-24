BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Önder Karaveli'nin farkı! "Yıldız oyuncuları..."

Beşiktaş, Süper Lig'de yükselişe geçti. Sergen Yalçın'ın yerine getirilen Teknik Sorumlu Önder Karaveli, Kartal'ı uçurdu. A Spor yorumcusu Özgür Sancar, Karaveli'nin farkını anlattı. Sancar, "Kendisi U-19'a geri dönse aynı arzuyla çalışır. Sevgi ortamı oluşturdu. Kendisi bir eğitimci. Yıldız oyuncuları nasıl yöneteceğini iyi biliyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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