24 Aralık 2021, Cuma
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Önder Karaveli'nin farkı! "Yıldız oyuncuları..."
Beşiktaş, Süper Lig'de yükselişe geçti. Sergen Yalçın'ın yerine getirilen Teknik Sorumlu Önder Karaveli, Kartal'ı uçurdu. A Spor yorumcusu Özgür Sancar, Karaveli'nin farkını anlattı. Sancar, "Kendisi U-19'a geri dönse aynı arzuyla çalışır. Sevgi ortamı oluşturdu. Kendisi bir eğitimci. Yıldız oyuncuları nasıl yöneteceğini iyi biliyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
24.12.2021
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