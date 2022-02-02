BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a geliş tarihi! Canlı yayında açıkladı
Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı attı. Galatasaray forması ile göz dolduran Gedson Fernandes'in uzun zamandır sarı kırmızılı ekibe katılması beklenirken Kara Kartal transferi bitirdi. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Gedsaon'un Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı. Kelleci, "Gedson Fernandes bugün Çaykur Rizespor için Türkiye'ye geliyor. Sezon sonuna kadar Rize'de oynayıp gelecek sezondan itibaren Beşiktaş'ta forma giyecek. Bunun sebebi ise iletişimsizlik oldu. Halbuki Galatasaray'a gelecekti. Şimdi yönetim tepki çekecek taraftar bazında." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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