BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Larin bilmecesi! Galatasaray da devrede
Beşiktaş'ta Cyle Larin bilmecesi devam ediyor. Yıllık 2.5 milyon Euro isteyen Kanadalı yıldıza siyah beyazlı ekibin teklifi 1.6 milyon Euro. A Spor yorumcusu Ergin Aslan, Larin bilmecesini açıkladı. Aslan, "Galatasaray'la ilgili bir gündem çıktı Larin'de. Menajerden kaynaklı bir durum. Amaç piyasayı artırmak. Ghezzal'ın menajeri bunu başarmıştı. Larin'in de menajeri bunu yapmaya çalışıyor. Beşiktaş yönetiminin Cyle Larin konusunda bir duruşu var ama Larin de Dünya Kupası'na gidecek ve daha yaşı 26. Biraz taviz verebilir yönetim. Sonuçta sezon başında transfer ettiğiniz 3 oyuncunun yıllık ücreti 10 milyon Euro. Larin konusu kısa vadede çözülecek gibi durmuyor hatta yüzde 51 ayrılık görünüyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
Beşiktaş'ta Larin bilmecesi! G.Saray da devrede 02 Şubat 2022 | 12:00
05:16
Gedson Fernandes Beşiktaş'ta 02 Şubat 2022 | 12:00
08:36
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı! 01 Şubat 2022 | 12:00
14:23
Serdar Saatçı'dan önemli açıklamalar! "Daha fazla süre isterdim" 01 Şubat 2022 | 12:00
03:18
Menajeri açıkladı! Rıdvan Yılmaz gidiyor mu? 01 Şubat 2022 | 12:00
17:31
Karaveli basın toplantısı gerçekleştirdi 30 Ocak 2022 | 12:00
00:54
Kazancı'dan Pjanic sözleri! Takımda kalacak mı? 30 Ocak 2022 | 12:00
01:53
Kazancı'dan teknik direktör ve transfer açıklaması! 30 Ocak 2022 | 12:00