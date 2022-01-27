BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Galatasaray ile girilecek yarışta... Beşiktaş'ta Gomis gerçeği!
Beşiktaş santrfor bölgesine yeni bir isim arıyor. Sezon başında takıma katılan Batshuayi'den istenen performansı alamayan siyah beyazlı kulüp, Galatasaray ile Bafetimbi Gomis yarışına girebilir. Rachid Ghezzal, Gomis'in sosyal medya hesabındaki gönderisine de 'Come to Beşiktaş' yazmıştı. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Gomis gerçeğini açıkladı. Sarıdağ, "Bütçede yer açılırsa Gomis transferi olur ama Galatasaray ile de bir yarışa girilecek ve Gomis'in tercihi burada Galatasaray olur. Galatasaray olmazsa işler değişir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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