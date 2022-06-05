BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ın savunma hattı! Saiss, Welinton ve...
Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Savunma hattına transfer yapacak olan siyah beyazlı ekip, teknik direktör Valerien Ismael'in tercihine göre transfer yapacak. Ismael üçlü savunmanın sağına Welinton'u, ortasına ise Saiss'ı düşünüyor. A Spor yorumcusu Ergin Aslan sol stoper konusunu yorumladı. Aslan, "Üçlü savunmaya göre transfer yapmak risk. Ekim, Kasım ayına geldiğinde başarı gelmedi ve o kadar transfer yaptın. Hadi çık işin içinden. Sonra yan sahada 2-3 sene koşuyorlar. Hoca Welinton'u tutuyor. Montero'yu ve Serdar Saatçı'yı çok denedi ama tam olmadı. Welinton ve Saiss'den sonra üçüncü yabancı stoper ile eliniz çok zayıflıyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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