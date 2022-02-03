BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gedson Fernandes için şok sözler! "Transfere mutlu değil"
Beşiktaş geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes'i transfer etti. A Spor yorumcusu Özgür Sancar, Gedson'un bu transferden mutlu olmadığını söyledi. Sancar, "Gedson sezon başından bu yana Benfica'da 4 maçta 120 dakika forma giydi. Bu bir dezavantaj. Ayrıca Gedson çok mutlu değil. Hatta tedirgin. Onun gelmek istediği yer Galatasaray'dı. Uçaktaki görüntülerde güldürmüşler. Gedson bu transfere hazır değildi." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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