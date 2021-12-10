BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın sözleri! "Beklediği destek gelmedi"

UEFA Şampiyonlar Ligi son hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Borussia Dortmund'a 5-0'lık skorla mağlup oldu. Alınan kötü sonuçların ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, istifa etti ve takımdan ayrıldı. Bu gelişmeyi değerlendiren A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, "Beşiktaş Dortmund'a yenilince Sergen'in sosyal medyadan beklediği destek gelmedi." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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