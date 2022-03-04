BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hıncal Uluç: Batshuayi'nin kaçırdığı golleri ben atarım!
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Batshuayi için çarpıcı sözlerde bulundu. Uluç, "83 yaşındayım Batshuayi'nin kaçırdığı golleri ben atarım" ifadelerinde bulundu.
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