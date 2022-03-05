BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida sahada olacak mı? Başakşehir maçında...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Siyah-beyazlılardaki son durumu A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu değerlendirdi. Şahinoğlu, sakatlığını atlatan Domagoj Vida'nın sahada olacağını ve Welinton ile birlikte savunma ikilisinde yer alacağını açıkladı. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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