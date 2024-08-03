BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Giovanni van Bronckhorst'tan Süper Kupa sözleri!
Süper Kupa finalinde Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst zorlu mücadele öncesi konuştu. İşte Bronckhorst'un sözleri... | Beşiktaş haberleri
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