BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni hocası Hollanda'dan! İlk görüşme gerçekleşti
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifasından sonra yerine getirilen Önder Karaveli sezon sonuna kadar takımın başında kalacak. Yaz transfer döneminde yeni bir hoca arayışına gireceği bilinen Beşiktaş'ın Hollanda Ligi ekiplerinden Vitesse Teknik Direktörü Thomas Letsch'i getireceği düşünülüyor. Detayları A Spor yorumcusu Özgür Sancar aktardı. Sancar, "Beşiktaş'ın üzerinde durduğu Teknik Direktör Thomas Letsch. Önceki takımlarda çok başarılı olmasa da Vitesse'de iyi işler yapıyor. Şenol Güneş olmayacak. Ceyhun Kazancı da o isimle görüştü." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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