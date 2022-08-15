BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu değerlendirdi! Gedson'un müdahalesi penaltı mı?
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gedson'un müdahalesine verilen penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Ceza sahasına otobüs çekmişsin. 1 kişi eksiksin. Çık ortaya. Araya 2 top yapsan maç bitecek. Ceza sahasına girersen penaltı. Pozisyon penaltı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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