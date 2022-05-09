BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Flaş Valerien Ismael sözleri! "Abartılmış ve şişirilmiş"
Süper Lig'in 36. haftası dev derbiye ev sahipliği yaptı. Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren zorlu mücadele 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael'i eleştirdi. Kurtar, "Valérien Ismaël'i nasıl beğeniyorlar, hayret ediyorum. Abartılmış ve şişirilmiş biri. Menajeri kimse beni de Real Madrid'e götürsün." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
Flaş Ismael sözleri! "Abartılmış ve şişirilmiş" 09 Mayıs 2022 | 12:00
00:54
Larin ve Batshuayi'ye güle güle! 09 Mayıs 2022 | 12:00
00:35
Genç yıldız göz dolduruyor! 09 Mayıs 2022 | 12:00
00:55
Sihirbaz sahnede! "Sezonun maçını oynadı" 09 Mayıs 2022 | 12:00
00:53
Böyle bir istatistik olamaz! Bir futbol takımında... 09 Mayıs 2022 | 12:00
00:34
Derbi sonrası flaş yorum! "Her 10 saniyede bir..." 09 Mayıs 2022 | 12:00
02:18
Ismael F.Bahçe derbisinden sonra konuştu! 08 Mayıs 2022 | 12:00
01:25
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 08 Mayıs 2022 | 12:00