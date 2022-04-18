BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Flaş Valerien Ismael eleştirisi! "Değişen bir şey yok"
Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelen Giresunspor ile Beşiktaş golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Valerien Ismael ile 3. maçına çıkan siyah beyazlı ekip 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, Fransız çalıştırıcıyı eleştirdi. Kurtar, "Beşiktaş, Önder Karaveli'nin zamanında da zaten kaybetmiyordu. Aynı şey devam ediyor. Yani değişen bir şey yok." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:41
Flaş Ismael eleştirisi! "Değişen bir şey yok" 18 Nisan 2022 | 12:00
00:58
Canlı yayında açıkladı! İşte Kartal'ın forvet planı 18 Nisan 2022 | 12:00
01:06
Yıldız isme flaş sözler! "Kayıp bir oyuncu" 18 Nisan 2022 | 12:00
00:58
İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon! Toroğlu yorumladı 17 Nisan 2022 | 12:00
00:21
Toroğlu Beşiktaş'ın o pozisyonunu yorumladı! 17 Nisan 2022 | 12:00
00:37
Toroğlu'dan Beşiktaşlı futbolculara sert sözler! 17 Nisan 2022 | 12:00
00:44
Toroğlu Beşiktaş yorumu! "Kumaş farkı..." 17 Nisan 2022 | 12:00
00:40
İşte Giresunspor - Beşiktaş maçı öncesi siyah beyazlı ekibin ilk 11'i! 17 Nisan 2022 | 12:00