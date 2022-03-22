BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Flaş Valerien Ismael benzetmesi! "Hoşgeldin Vitor Pereira"
Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 46 yaşındaki hocanın Trabzonspor maçında takımın başında olması bekleniyor. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'den flaş Ismael benzetmesi geldi. Tüzemen, "3'lü savunma oynatacakmış Hoşgeldin Vitor Pereira. Fenerbahçe'de de bu oyun çok tartışılmıştı. İtalya Milli Takımı'nın oynadığı oyundan dolayı birçok takım bu anlayışa geçti. Bunu her oyuncuyla oynayamazsın. Beşiktaş'ta da birçok oyuncu dışarıda kalabilir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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