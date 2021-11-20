BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fikret Orman'ı bu sözlerle eleştirdi: Açıklansa ne olur!

Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantı'sı sona erdi. Yapılan toplantıda eski başkan Fikret Orman'ın konuşmadan sonra stadı terk etmesi tepkilere yol açtı. Orman, "Borcu çok dillendirmeyin, bu kulübü güçsüz gösteriyor." açıklamalarını yaptı. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, Orman'ın ifadelerini değerlendirdi. Özkök, "Herkes kulüplerin borçlarını biliyor. Borçlar açıklansa ne olur. Fikret Orman bunu neden söyledi bilmiyorum ama büyük kulüpler göz yumulduğu için borçlarını arttırdılar. Borç aldılar ve boşa harcadılar. Bizde kulübün batması değil kupa alamaması sıkıntı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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