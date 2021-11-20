20 Kasım 2021, Cumartesi
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi esti, gürledi! "Gel buraya kardeşim"
Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Toplantıya eski başkan Fikret Orman da katıldı ancak konuşmasından sonra toplantıyı terk etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ise kürsüde sert açıklamalarda bulundu. Çebi, "Bazı söylediği şeyler doğru değildi. Bunları açıklamak istiyorum. Borçların hepsi TL'ye çevirmedi. Duran ipotekler var. Bugün çok şükür kulübümüzün hiçbir çalışana borcu yok. Davalar devam ediyor ve hepsinde haklıyız. Sosyal medyada karşımıza çıkan bir başkan adayı var ama buraya gelmiyor. Ben sana nasıl cevap vereceğim. Eski yönetimi savunup bize suç atıyor. Kendisiyle daha fazla sorun yaşamak istemiyorum. Mali rapor açıklanacak ve ben bu süreçte raporu görmedim. Varsa bizim suçumuz biz de ödeyeceğiz. Bu koltukta oturuyorsak hata yapmayacağız ama yaptıysak bir hata bedelini ödeyeceğiz. Fikret Bey değişmemiş." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
20.11.2021
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