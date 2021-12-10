10 Aralık 2021, Cuma
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Farke ile anlaşabilecek mi? İşte Kartal'ın teklifi!
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı sürüyor. Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından birçok isimle görüşen siyah beyazlı ekip, Daniel Farke'de karar kıldı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Farke'ye yapılan teklifi açıkladı. Şahinoğlu, "Farke ile görüşmeler olumlu başladı. Beşiktaş'ın belli bir bütçesi var ve teknik direktör seçimini buna göre değerlendirecek. Daniel Farke'ye 1.2 milyon Euro'luk bir teklif yapıldı. Ekibine ise 800 bin Euro. Farke, Norwich City'den dolayı az bütçeyle çalışmayı bilen birisi. Beşiktaş dar bütçeyle çalışmayı bilen birisini arıyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
10.12.2021
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