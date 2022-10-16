BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan yıldız isme sert sözler! iddia! "Demek ki hocadan torpilli"
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Dev derbi karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin yıldız ismini sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Futbola hazır değil veresiye oynuyor. Nasıl oynadığını ben de merak ediyorum. Demek ki teknik adamdan torpilli." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
Toroğlu'dan yıldız isme: Demek ki hocadan torpilli! 16 Ekim 2022 | 12:00
02:21
Toroğlu'dan derbi sonrası Jesus sözleri! "Herkese ders veriyor" 16 Ekim 2022 | 12:00
00:49
Derbi sonrası taraftardan Sergen Yalçın sesleri! 16 Ekim 2022 | 12:00
00:40
Toroğlu: Bu maç hocalar için... 16 Ekim 2022 | 12:00
05:10
İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbisi öncesi son durum 16 Ekim 2022 | 12:00
16:19
Çebi'den Valerien Ismael açıklaması! 14 Ekim 2022 | 12:00
05:41
Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! 13 Ekim 2022 | 12:00
01:20
Toroğlu'dan ofsayt yorumu: Gözlerinden öperim! 08 Ekim 2022 | 12:00