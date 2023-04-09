BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan yıldız isme: Ceza alanına girdiğinde...
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Aboubakar çabuk ve ters bir oyuncu. Ceza alanına girdiğinde hareket yapamazsın. Yaparsan penaltı olur. Kilo da vermiş. Biraz fazla etrafla oynuyor. Yarın başı ağrıyabilir." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri
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