BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Weghorst ve Cenk Tosun sözleri! "Birbirlerini bozuyorlar"
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Bence brbirlerini bozuyorlar. İkisinin yapacağı işi biri yapıyor. Bir kişi fazla. Şenol Güneş'in bir tanesini tercih etmesi lazım." dedi. | Beşiktaş haberleri
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