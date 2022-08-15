BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Emrecan'ın gördüğü kırmızı kart doğru mu?
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlıların genç ismi Emrecan Uzunhan'ın gördüğü kırmızı kartı değerlendirdi. Toroğlu, "Ya hakem kardeşim, buna sarı kart veriyorsan şu maçta 26 sarı kart filan kullanman lazımdı. Emrecan'ın gördüğü ilk sarı kart kesinlikle yanlış." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
Toroğlu değerlendirdi! Gedson'un müdahalesi penaltı mı? 15 Ağustos 2022 | 12:00
00:27
Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın kırmızısı doğru mu? 15 Ağustos 2022 | 12:00
00:30
Toroğlu'dan Ismael'e: Alanya eski gücünde olsa.. 15 Ağustos 2022 | 12:00
00:48
Toroğlu: Beşiktaşlılar dua etsinler... 14 Ağustos 2022 | 12:00
59:24
Çebi A Spor'a bir bir açıkladı! İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi... 09 Ağustos 2022 | 12:00
02:09
Kartal'dan transfer hamlesi! Menajeri izin isteyecek 08 Ağustos 2022 | 12:00
00:30
Kartal'a flaş eleştiri! "Organizasyon sorunu..." 07 Ağustos 2022 | 12:00
00:41
Toroğlu: Beşiktaş beni tatmin etmedi! 07 Ağustos 2022 | 12:00