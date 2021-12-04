BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Sergen Yalçın sözleri! "Çaresiz gözüküyor"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-1 sona eren Kasımpaşa - Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Sergen Yalçın'ın vücut dili iyi değil. Çaresiz gözüküyor ve toparlayacak gibi değil. Bilmiyorum yönetim ile arasında tazminat olayı var mı? Tazminatını verseler Sergen gider mi?" ifadelerini kullandı.

ABONE OL