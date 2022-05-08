BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan derbi sonrası Valerien Ismael'e övgü dolu sözler! "Gelecek sezon..."
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş işe Fenerbahçe, Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dev derbi karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu siyah beyazlı ekibin çalıştırıcısı Valerien Ismael'i övdü. Toroğlu, "Valerien Ismael iyi sinyaller veriyor. Sanki gelecek yıl Beşiktaş'ta iyi işler yapacakmış gibi duruyor. Kağıt kalem eline almıyor. Ne kağıt kalemi, maça bak." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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