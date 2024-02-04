BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Erman Toroğlu'dan Cenk Tosun'a sert eleştiri! "Oynama şansı sıfır"
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaştı ve maçın ilk devresi siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Toroğlu, "Cenk'in bu futboluyla Beşiktaş'ta oynama şansı sıfır. Cenk Tosun'un kendisine gelmesi lazım." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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